Der alte Präsident wird auch der neue sein in Nigeria. Das ist keine echte Überraschung. Eine beruhigende Nachricht ist es nicht. Afrikas größter Öl-Exporteur, das bevölkerungsreichste Land des Kontinents, der Staat mit dem immer wieder viel beschworenen großen Potenzial – Nigeria wird auch in den nächsten vier Jahren vom mittlerweile 76 Jahre alten Muhammadu Buhari regiert werden.

Der ehemalige Militärdiktator und jetzt - nach eigener Aussage – überzeugter Demokrat hat eine Amtszeit großer Ankündigungen und dürftiger Resultate hinter sich. Vor sich hat er eine Präsidentschaft, in die er geschwächt geht. Aus verschiedenen Gründen.

Buhari ist kein starker Präsident

Erstens hat Buhari seinen Ruf als engagierter Verteidiger des Rechtsstaates selbst ruiniert. Denn er hat mitten im Wahlkampf gegen die Regeln der Verfassung den obersten Richter des Landes entlassen und einen Mann seiner Wahl installiert. Kein gutes Signal für Nigeria.

Zweitens ist die Wahlbeteiligung diesmal im Vergleich zu 2015 noch einmal abgesackt – auf bittere 35,6 % der Wahlberechtigten. Kein Vertrauen erweckendes Signal für Buhari. Denn Nigerias Wähler sind massiv frustriert. Sie haben die hohlen Versprechungen ihrer Politiker zu oft gehört. Sie erleben nach wie vor die unglaubliche Selbstbedienungsmentalität und Korruption auf vielen Ebenen. Und sie bekommen obendrein mehr Arbeitslosigkeit, steigende Preise und anhaltende Unsicherheit im Land.

Und drittens konnte Buhari im Wahlkampf keine überzeugenden Konzepte für die grassierende Bildungsmisere anbieten. Wie er den Terror der Boko Haram-Miliz wirksam bekämpfen will, sagte Buhari erst gar nicht detailllierter. Wirtschaftlich verspricht er einfach ein "Weiter so" und bietet dem Heer junger Arbeitsloser damit kaum eine Perspektive.

Wenigstens ist Buhari nicht korrupt

Die beste Nachricht an diesem Wahlsieg ist vielleicht: Da bleibt einer im Amt, der zumindest persönlich als nicht korrumpierbar gilt. Aber das ist zu wenig in diesem Land von fast 200 Millionen Menschen, in dem das Bevölkerungswachstum scheinbar kaum gebremst weiter geht.

In Deutschland und in Europa sollten wir zur Kenntnis nehmen: Ein Wahlritual löst kein Problem. Nigeria erlebt ein weiteres Absacken des Vertrauens in seine Politiker. Vor allem junge Menschen werden also nach anderen Hoffnungsträgern suchen – sei es bei den Radikalen oder bei den Schleppern des Migrationsgeschäftes.

Das ist der sehr beunruhigende Trend, der in etlichen westafrikanischen Staaten zu beobachten ist. Politiker gelten zunehmend als unglaubwürdig. Traditionelle, mit der politischen Macht verbandelte Religionsführer zunehmend auch. Und die Kleptokraten an den Schaltstellen senden weiterhin das Signal: Jeder sorge ruhig rücksichtslos für sich selbst. Kein Wunder, wenn diese Mentalität dann immer weitere Kreise zieht. Kein Wunder auch, wenn junge Menschen anfälliger für radikale Botschaften werden.

Ich habe große Zweifel daran, dass Nigerias Wahlsieger Muhammadu Buhari die Kraft aufbringt, sich wirksam gegen diesen Trend zu stemmen. Und deshalb ist seine Wiederwahl keine beruhigende Nachricht für Nigeria.