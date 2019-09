Die Österreichische Volkspartei hat die Nationalratswahl klar gewonnen. Nach dem vorläufigen Endergebnis vor Auszählung der Briefwahlstimmen kam die ÖVP von Ex-Kanzler Kurz auf 38,4 Prozent der Stimmen.

Das sind knapp sieben Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor zwei Jahren. Zu den Gewinnern gehören auch die Grünen, die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert waren. Sie erzielten diesmal 12,4 Prozent und damit das beste Ergebnis der Partei in Österreich. Zu den Verlierern gehört die SPÖ, die mit 21,5 Prozent der Stimmen das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl hinnehmen musste. Die rechtspopulistische FPÖ büßte im Zuge der Ibiza-Affäre rund 9 Prozentpunkte ein und liegt nun bei gut 17 Prozent. Die liberalen Neos ziehen mit 7,4 Prozent ins Parlament ein. ÖVP-Chef Kurz sprach von einem historischen Tag und kündigte an, sich mit allen gewählten Parteien über eine Zusammenarbeit auszutauschen.



Aus Deutschland kamen erste Glückwünsche an Kurz, unter anderem von der Vorsitzenden der CDU, Kramp-Karrenbauer, und CSU-Chef Söder. Das Abschneiden der ÖVP sei ein historischer Wahlsieg, schrieb Kramp-Karrenbauer. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Der deutsche EU-Kommissar Oettinger riet der ÖVP zu einer Koalition mit den Grünen. Damit könne Kurz eine stabile Mehrheit erreichen, sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Vorbote für Deutschland wollte der CDU-Politiker dies aber nicht werten. Dafür sei es noch zu früh, so Oettinger.