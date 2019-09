Wahl in Österreich

In Österreich hat die konservative ÖVP des ehemaligen Kanzlers Kurz die Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen.

Sie erreicht laut einer neuen Hochrechnung des ORF 37,1 Prozent. Das ist ein Plus von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl 2017. Die SPÖ verliert demnach fünf Prozentpunkte und kommt auf 21,8 Prozent der Stimmen - ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Nationalratswahl.



Die rechtspopulistische FPÖ muss im Zuge der Ibiza-Affäre Einbußen von zehn Prozentpunkten hinnehmen und liegt nun bei 16 Prozent. Die Grünen erreichen mit 14 Prozent und einem Zuwachs von mehr als zehn Prozentpunkten ihr bisher bestes Ergebnis in Österreich. Die liberalen Neos kommen auf 7,8 Prozent. Die Stimmen der Briefwähler werden erst im Laufe der Woche ausgezählt. Die Wahlbeteiligung war mit rund 75 Prozent etwas geringer als vor zwei Jahren.



ÖVP-Chef Kurz bedankte sich bei den Wählerinnen und Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen, äußerte sich aber noch nicht zu einer möglichen Regierungsbildung. Rein rechnerisch möglich wären Zweierbündnisse der konservativen Partei mit SPÖ, FPÖ oder den Grünen.



Die Österreicher mussten vorzeitig wählen, nachdem die rechts-konservative Regierung aus ÖVP und FPÖ im Mai aufgrund der Ibiza-Affäre zerbrochen war.



Mehr zur österreichischen Nationalratswahl lesen Sie in unserem Liveblog.