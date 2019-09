Bei der Nationalratswahl in Österreich liegt die ÖVP des ehemaligen Kanzlers Kurz deutlich vorne.

Einer Hochrechnung des ORF zufolge kommt die ÖVP auf 37,2 Prozent. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017. Die SPÖ verliert fünf Prozentpunkte und kommt auf 21,9 Prozent der Stimmen - ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Nationalratswahl.



Ein deutlicher Wahlverlierer ist die rechtspopulistische FPÖ. Im Zuge der Ibiza-Affäre, die die Vorgängerregierung mit der ÖVP zu Fall brachte, verlor sie zehn Prozentpunkte und liegt bei 16 Prozent. Die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterten Grünen sind mit 14,2 Prozent klar im Parlament vertreten. Die liberalen Neos erzielen 7,5 Prozent - ein Plus von 2,2 Prozent . Die Stimmen der Briefwähler werden erst am Montag und Donnerstag ausgezählt.



Mehr zur österreichischen Nationalratswahl lesen Sie in unserem Live-Ticker.