Wahl in Österreich

Die konservative ÖVP hat die Parlamentswahl in Österreich klar gewonnen. Die Partei des ehemaligen Kanzlers Kurz erreicht laut einer neuen Hochrechnung des ORF 37,1 Prozent und legte damit beinahe sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor zwei Jahren zu. Ebenfalls zugelegt haben die Grünen, die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert waren.

Sie erzielen 14 Prozent. Das ist das bisher beste Ergebnis der Partei in Österreich. Damit hätten ÖVP und Grüne gemeinsam genügend Stimmen für eine Koalition. Die Grünen-Parteispitze zeigt sich offen für Sondierungsgespräche.



Zu den Verlierern gehört die SPÖ, die mit 21,8 Prozent der Stimmen das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl hinnehmen muss. Die rechtspopulistische FPÖ büßt im Zuge der Ibiza-Affäre rund zehn Prozentpunkte ein und liegt nun bei 16 Prozent. Generalsekretär Vilimsky deutete an, dass seine Partei sich künftig eher in der Opposition sieht. Die liberalen Neos ziehen mit 7,8 Prozent ins Parlament ein. Sie fordern ein Dreier-Bündnis mit der Begründung, Österreich brauche stabile Verhältnisse.

Regierungsbildung noch offen

ÖVP-Chef Kurz bedankte sich bei den Wählerinnen und Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen, äußerte sich aber noch nicht zu möglichen Koalitionen. Rein rechnerisch möglich wären Zweierbündnisse der konservativen Partei mit SPÖ, FPÖ oder den Grünen. Es wird damit gerechnet, dass sich die Regierungsbildung bis zum Jahresende hinzieht.



Aus Deutschland kamen erste Glückwünsche an ÖVP-Chef Kurz, unter anderem von der Vorsitzenden der CDU, Kramp-Karrenbauer, und CSU-Chef Söder. Die Österreicher mussten vorzeitig wählen, nachdem die rechts-konservative Regierung aus ÖVP und FPÖ im Mai aufgrund der Ibiza-Affäre zerbrochen war.