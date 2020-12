Wahl in Rumänien

Nach der Parlamentswahl in Rumänien hat Ministerpräsident Ludovic Orban seinen Rücktritt angekündigt.

Damit zog er die Konsequenz aus dem Abschneiden seiner konservativen und europafreundlichen Partei PNL. Diese liegt nach Auszählung der meisten Stimmen mit rund 25 Prozent hinter den von mehreren Skandalen geprägten Sozialdemokraten, die auf rund 30 Prozent kommen.



Dennoch kann die PNL vermutlich weiterregieren. Präsident Iohannis signalisierte, dass er sie trotz des Wahlergebnisses erneut mit der Regierungsbildung beauftragen will. Es sei klar, dass das Mitte-Rechts-Lager die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen habe, sagte er. Als Koalitionspartner für die PNL kommen die Öko-Liberalen und die Partei der ungarischen Minderheit in Frage. Den Sprung ins Parlament schaffte außerdem eine ultra-nationalistische Partei. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Zentralen Wahlbüros in Bukarest bei knapp 33 Prozent.

