Der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, sieht vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Demokratie in Gefahr.

Das gelte aber nicht nur für das Bundesland, sagte Brenner im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sollte die AfD am Sonntag die stärkste oder zweitstärkste Kraft werden und dann - natürlich - nicht an einer Regierung beteiligt, könne sie sich in die Opferrolle zurückziehen. Das werde ein Echo aufbauen für die Bundestagswahl. Es sei sehr tragisch, dass es der rechten Szene so einfach gemacht werde, sagte Brenner. Der Verband der linken Kräfte habe dem derzeit wenig entgegenzusetzen. Die Frage für Sonntag sei: Demokratie oder Diktatur?



Brenner bescheinigte dem Bundesland ein Identitätsproblem, weil es so unbekannt sei. Nach seiner Ansicht wird Sachsen-Anhalt unterschätzt. Viele Menschen außerhalb könnten sich nichts darunter vorstellen. Im Land selbst gebe es eine Art innere Bescheidenheit, die oft nicht besonders einladend wirke. Aber es spreche sich langsam rum, welche Möglichkeiten es dort für Künstlerinnen und Künstler gebe. Diese suchten ihresgleichen bundesweit.



Die Äußerungen des Ostbeauftragten Wanderwitz, dass er bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien sehe, seien nicht ganz von der Hand zu weisen, führte der Theatermacher aus. Er denke aber, dass man es so nicht runterbrechen könne. Die Annahme, der Osten generiere rechtes Gedankengut, beleidige die Menschen. Brenner ergänzte, der Osten sei damals an die Bundesrepublik angeschlossen worden. Es sei keine Wiedervereinigung mit gleichberechtigten Faktoren. Der Intendant betonte aber, es handele sich um Jammern auf ganz hohem Niveau. Bei der Wiedervereinigung seien alle mit einem blauen Auge davon gekommen.



