Wahl in Schweden

Der sozialdemokratische Ministerpräsident von Schweden, Löfven, hat die Opposition zu Gesprächen über eine Zusammenarbeit eingeladen und sprach von einem Ende der Blockpolitik. Seine Partei hatte unter Verlusten die Wahl gewonnen, für die bisherige Koalition reicht es nicht mehr.

Löfven sagte, nach dem Ende der Blockpolitik müssten die anständigen Parteien verhandeln und kooperieren.



Bei der Wahl gestern erhielt keiner der beiden großen Blöcke eine Mehrheit, weder die rot-grüne Koalition, noch das konservativ-liberale Oppositionsbündnis. Die meisten Stimmen erhielten die Sozialdemokraten, allerdings mussten sie Verluste hinnehmen. Zuwächse verzeichneten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, sie wurden nach den Konservativen drittstärkste Kraft.



Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Europaparlament, Bullmann, sagte im Deutschlandfunk, es sei ein gutes Signal, dass die Rechtsradikalen nur auf Platz drei gekommen seien.



Schweden habe viel für Flüchtlinge getan, andere in Europa nicht. In der Migrationspolitik sei eine europäische Lösung notwendig, damit Länder wie Schweden nicht den Preis für ein modernes Europa zahlen müssten, so Bullmann.