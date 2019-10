Die beiden Bewerber um den SPD-Vorsitz, Esken und Walter-Borjans, machen die Politik der großen Koalition für das schlechte Abschneiden ihrer Partei in Thüringen verantwortlich.

Esken sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Ergebnis der Landtagswahl sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Menschen das Vertrauen in die Sozialdemokratie verloren hätten. Die SPD habe sich in der Bundesregierung mit vielen Themen nicht durchsetzen können. Walter-Borjans sagte, wenn nicht klar sei, dass man mit der CDU verlässliche Politik machen könne, zerreibe es das Land. Es sei aber keine Lösung, die große Koalition in Berlin fluchtartig zu verlassen.



Die Bundestagsabgeordnete Esken und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans stehen in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz. Das zweite Duo bilden Vizekanzler Scholz und die Brandenburger Politikerin Geywitz.