Wahl in Thüringen

Der Zentralrat der Juden hat mit Entsetzen auf den hohen Stimmenzuwachs der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen reagiert.

Zentralratspräsident Schuster erklärte, gerade in Thüringen gebe es keinen Zweifel an der rechtsnationalen Ausrichtung der AfD. Jeder, der die Partei gewählt habe, trage eine Mitverantwortung dafür, dass das Fundament der Demokratie sukzessive untergraben werde.



Die thüringische AfD war mit dem Spitzenkandidaten Höcke in die Wahl gezogen, der laut einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden darf. Die Partei konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2014 mehr als verdoppeln und landete mit 23,4 Prozent auf Platz Zwei.