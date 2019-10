Die SPD stellt erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister von Hannover.

Im ersten Wahlgang setzten sich die Bewerber von CDU und Grünen für die Stichwahl in zwei Wochen durch. Das ist das Ergebnis nach der Auszählung des Großteils aller Stimmbezirke. In der niedersächsischen Hauptstadt Hannover wurde nach dem Rückzug von Oberbürgermeister Schostok im Zuge einer Anklage wegen Untreue vorzeitig gewählt. Zehn Kandidaten traten an. Bei der Stichwahl in zwei Wochen tritt für die CDU der parteilose Kandidat Eckhard Scholz an und für die Grünen Belit Onay.



Auch die Bürger in Kiel und Halle an der Saale wählten neue Oberbürgermeister. In Halle setzte sich der parteilose Amtsinhaber Bernd Wiegand durch. In Kiel bleibt der SPD-Politiker Ulf Kämpfer Oberbürgermeister.