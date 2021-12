Olaf Scholz wird der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und der vierte SPD-Politiker in diesem Amt. (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Am Vormittag tritt zunächst der Bundestag zusammen, um den SPD-Politiker Scholz zum neuen Bundeskanzler zu wählen. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP verfügt über eine Mehrheit von 47 Sitzen im Bundestag. Anschließend wird Scholz im Schloss Bellevue erwartet, wo er aus der Hand von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhält. Am Mittag wird Scholz von Bundestagspräsidentin Bas im Plenum vereidigt. Danach erhalten dann auch die Ministerinnen und Minister ihre Ernennungsurkunden durch den Bundespräsidenten. Am Nachmittag will die bisherige Bundeskanzlerin Merkel das Kanzleramt an ihren Nachfolger übergeben.

Bereits am Freitag steht das erste Gesetzespaket der neuen Regierung zur Abstimmung. Unter anderem soll eine berufsbezogene Corona-Impfpflicht beschlossen werden. Ebenfalls am Freitag wird Bundeskanzler Scholz zu seinem Antrittsbesuch beim französischen Präsidenten Macron nach Paris reisen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.