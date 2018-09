Die Wahl ist gerade noch einmal - fast - gut gegangen für Schweden und für seine Demokratie, weil sie nicht wirklich gut gegangen ist für die Schwedendemokraten. Der mögliche radikale Rechtsruck ist ausgefallen und nur ein Rechtsrückchen geworden, deutlich weniger als 20 Prozent! Von wegen, Populisten kommen auf Platz Eins der Parteien, das hat nicht funktioniert. Sie bleiben drittstärkste Kraft im Land, hinter den konservativen "Moderaten" und den trotz akuter Wählerabwanderung weiter mit noch gut 28 Prozent führenden Sozialdemokraten. Aber sie sind deutlich stärker geworden und sitzen zumindest im sich abzeichnenden Machtpoker mit am Tisch.

Für die vier Parteien der konservativen Allianz wäre es mit ihrer Hilfe leicht möglich, die bisher aus einer Minderheit regierenden Sozialdemokraten und Grünen und deren Unterstützer von der Linkspartei in die Opposition zu schicken. Ohne die Rechtspopulisten ginge das aber nicht. Weil noch niemand das Tabu brechen und den Schwedendemokraten irgendeine Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen anbieten mag, steht Schweden vor schweren Zeiten.

Überkommenes Blockdenken

Solange die beiden Blöcke, die Linken und Bürgerlichen, nicht wirklich bereit sind, mit der anderen Seite oder zumindest einigen Parteien des jeweils anderen Blocks zusammenzuarbeiten, geht gar nichts. Insofern hat Noch-Ministerpräsident Stefan Löfven von den Sozialdemokraten Recht mit seiner Forderung, das überkommene Blockdenken endlich zu beerdigen. Nur, wäre er selbst wirklich bereit, den ersten Schritt zu gehen und Ulf Kristersson, den Chef der größten Partei der bürgerlichen Allianz, das sind die Moderaten, zu seinem Nachfolger zu machen? Oder auch nur zurückzutreten, um seiner Seite einen Neustart zu ermöglichen? Wohl nicht! "Jag stannar", hat er gesagt, "ich bleibe". Tja, und so sehen das hier alle. Am Ende wird entweder doch die Einbindung der Schwedendemokraten stehen, am ehesten wohl als Partei, die eine neue Minderheitsregierung stützt, ohne ihr anzugehören. Oder ein Kompromiss, der es entweder den Sozialdemokraten ermöglicht, weiter zu regieren, oder auf dessen Basis die Bürgerlichen eine neue Regierung bilden. Gut wäre weder das Eine, noch das Andere.

Am Beispiel Dänemarks lässt sich beobachten, wie Populisten, in diesem Fall die Dänische Volkspartei, eine liberal-konservative Minderheitsregierung duldet und sie vor allem in Fragen der Asylpolitik vor sich hertreibt, ohne politische Verantwortung übernehmen zu müssen. Auf der anderen Seite wäre jede neue schwedische Minderheitsregierung, die ohne Hilfe der Schwedendemokraten auskommt, extrem schwach und ständig von Links- und Rechtsaußen politisch angreifbar. Deshalb ist die Wahl nur gerade noch einmal "fast" gut gegangen für Schweden. Wenn die etablierten Parteien diesmal nicht wirklich einen neuen Weg des Miteinanders finden, sind die Populisten spätestens in vier Jahren wieder da und können auf die Unfähigkeit der Mitte verweisen, erkennbare Probleme des Landes zu lösen.

Die in Teilen tatsächlich gescheiterte Integration der vielen Flüchtlinge ist eines davon. Wenn Linke und Bürgerliche es jetzt nicht gemeinsam angehen, werden das bald die Schwedendemokraten tun, und zwar mit der Brechstange. Noch kann das verhindert werden, aber es ist die letzte Chance für Bullerbü.