Wahlen im Libanon: Eine Frau gibt in der Hauptstadt Beirut ihre Stimme ab. (AFP)

Ein Vertreter der libanesischen Vereinigung für demokratische Wahlen erklärte, es habe hunderte Vorfälle vom Beginn der Kampagnen bis zur Auszählung der Stimmen gegeben. Demnach kam es auch zu schweren Verstößen wie Angriffe auf Wahlbeobachter, Einschüchterung und Gewalt. Laut Angaben der Vereinigung nahmen verschiedene politische Kräfte Einfluss auf die Abstimmung und mischten sich in den Auszählungsprozess ein.

Bei der Wahl haben die Hisbollah und ihre Verbündeten die Mehrheit im Parlament verloren. Sie kommen nach dem amtlichen Endergebnis nur auf 62 der 128 Sitze. Kandidaten, die der Protestbewegung von 2019 nahestehen, errangen mindestens 13 Sitze im Parlament.

Das politische System des Libanons wird durch ein fragiles Gleichgewicht der Konfessionen bestimmt. Staatsoberhaupt ist immer ein Christ, Regierungschef ein Sunnit und Parlamentspräsident ein Schiit.

Rund drei Viertel der Bevölkerung leben laut UNO unter Armutsgrenze

Der Libanon steckt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Welt. Hauptproblem sind jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft. In dem Mittelmeerland hat die Währung zuletzt massiv an Wert verloren. Nach UNO-Angaben lebt rund drei Viertel der libanesischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Es fehlt an Treibstoff, viele Haushalte haben nur wenige Stunden am Tag Strom.

Die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 hatte das Land zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. Dabei waren mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Rund 6.000 Menschen wurden verletzt und unzählige Gebäude beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.