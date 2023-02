Der Landeswahlleiter hatte Beobachter nach Berlin eingeladen. So will er nach der Pannen-Wahl im September das Vertrauen in die Demokratie wieder stärken. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Sebastian Gabsch)

Sie sollen am Sonntag bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in die Abstimmungslokale gehen und sich über die Abläufe informieren. Es handelt sich um Vertreter des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates. Sie wollen auch Gespräche mit den Parteien führen.

Eingeladen hatte die Beobachter der Berliner Landeswahlleiter, der so nach den vielen Pannen bei der ersten Wahl im September wieder stärken will. Er hatte auch Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angesprochen. Die OSZE sah dazu aber keine Notwendigkeit. Sie erklärte, man habe großes Vertrauen in die Fähigkeit der Berliner Behörden,

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.