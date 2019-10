In Portugal wird heute ein neues Parlament gewählt.

Stimmberechtigt sind rund 10,8 Millionen Bürger. Laut Umfragen können die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa mit einem erneuten Sieg rechnen. Portugal befindet sich nach seiner schweren Schuldenkrise vor rund zehn Jahren wirtschaftlich längst wieder im Aufschwung.



Auch in Tunesien und im Kosovo finden Parlamentswahlen statt. In Tunesien bewerben sich rund 15.000 Kandidaten um die 217 Sitze. Im Kosovo gibt es vorgezogene Neuwahlen. Sie wurden nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Haradinaj ausgerufen, weil dieser sich vor einem Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges verantworten muss. Haradinaj war in den Jahren 1998 und '99 Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK.