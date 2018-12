Der kongolesische Oppositionsführer Fayulu hat die Verschiebung der für Sonntag geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahl in einigen Gebieten der Demokratischen Republik Kongo scharf kritisiert.

Die Verzögerung sei völlig inaktzeptabel und nur ein Vorwand, Präsident Kabila noch länger im Amt zu belassen, sagte Fayulu in der Hauptstadt Kinshasa. Nach Angaben der Wahlkommission sind von der Verschiebung die Städte Beni und Butembo im Osten des Landes betroffen. Dort war im August die Ebola-Krankheit ausgebrochen. In Yumbi im Westen werden die Wahlen aufgrund der jüngsten Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen verschoben. In der vergangenen Woche waren dort mehr als 100 Menschen getötet worden. Die Wahlen sollen in allen betroffenen Gebieten im März nachgeholt werden.