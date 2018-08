Der malische Oppositionsführer Cissé geht juristisch gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor.

Cissé hatte die erste Runde nach offiziellen Angaben deutlich gegen Amtsinhaber Keita verloren und soll am kommenden Sonntag in einer Stichwahl gegen Keita antreten.



Cissé erkennt das Ergebnis aber nicht an. Nach Angaben eines Sprechers reichte er beim Verfassungsgericht rund 20 Beschwerden wegen Betrugs, Verstößen gegen das Wahlrecht und anderer Unregelmäßigkeiten ein.



Die internationale Staatengemeinschaft erhofft sich von der Präsidentschaftswahl eigentlich Impulse für den Friedensprozess in Mali. Die Konflikte in dem Land sind komplex und überlagern sich. Akteure sind neben islamistischen Gruppen auch die Tuareg-Rebellen. Die UNO und die EU sind an Militärmissionen in dem Land beteiligt.