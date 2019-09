Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland hat die Regierungspartei "Geeintes Russland" vielerorts die meisten Stimmen erhalten. Das teilte die Wahlkommission unter Berufung auf Zwischenergebnisse mit, ohne Einzelheiten zu nennen. In der Hauptstadt Moskau könnte die Partei dagegen deutlich an Stimmen verloren haben.

Medienberichten zufolge gehen in der Hauptstadt viele Bezirke an Kandidaten von zugelassenen Oppositionsparteien. Nichtregierungsorganisationen berichteten von Manipulationsversuchen und beklagten eine Behinderung ihrer Arbeit.



Vor der Wahl hatte der Ausschluss von Kandidatinnen und Kandidaten der Opposition Proteste hervorgerufen. Die Wahlbehörde hatte Mitte Juli entschieden, zahlreiche Bewerber nicht zuzulassen. Führende Oppositionelle hatten daraufhin dazu aufgerufen, taktisch zu wählen: Landesweit sollten alle Regierungsgegner für diejenigen Kandidaten stimmen, die jeweils die besten Chancen gegen die Partei "Geeintes Russland" hätten. Diese Strategie könnte in Moskau aufgegangen sein (Audio-Beitrag).



Regierungs- und Parteichef Medwedew sagte, seine Partei habe nach wie vor die Unterstützung einer sehr bedeutenden Anzahl von Bürgern. Die nächste Parlamentswahl in Russland findet im Jahr 2021 statt.