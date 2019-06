Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Guatemala sind beendet.

Als Favoritin für den Wahlsieg gilt die frühere First Lady Torres. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen illegaler Wahlkampffinanzierung gegen sie. Auf Platz zwei liegt laut Umfragen der Präsidentschaftskandidat Giammattei. Er saß wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung mehrere Monate in Haft. Auch die 160 Abgeordneten des Parlaments werden neu gewählt.



Mit ersten Ergebnissen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wird im Laufe des Tages gerechnet. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, soll es Mitte August eine Stichwahl geben. Guatemala ist von Korruption und Gewalt geprägt. Viele Menschen verlassen das Land und versuchen, über Mexiko in die USA zu gelangen.