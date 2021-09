Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat von der künftigen Bundesregierung ein Einschreiten gegen rechte Kräfte in der Gesellschaft gefordert.

Das Fundament unserer Demokratie wieder zu stärken und die Radikalisierung am rechten Rand zu stoppen, sei eine vordringliche Aufgabe der neuen Regierungskoalition, erklärte Schuster in Berlin. Die demokratiefeindlichen Kräfte hätten zwar keine Mehrheiten bekommen. Dennoch sei das Ergebnis der AfD im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern ein deutliches Signal dafür, dass der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verstärkt werden müsse, betonte Schuster. Er bedauerte, dass das Thema eine untergeordnete Rolle im Wahlkampf gespielt habe.

