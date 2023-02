Berlin-Wahl

Die Parteigremien der Bundes-SPD berieten am Vormittag über das schlechte Abschneiden. Die Co-Vorsitzende Esken sprach im Deutschlandfunk von einer Protestwahl. Die Menschen in Berlin hätten der rot-grün-roten Koalition einen Denkzettel gegeben.

Die CDU sieht nach dem Wahlsieg einen Regierungsanspruch. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Prien sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Menschen in Berlin wollten einen Führungswechsel. CDU-Spitzekandidat Wegner kündigte Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen an. Dabei solle schon bald ausgelotet werden, ob eine Zusammenarbeit möglich sei.

SPD, Grüne und Linke machten deutlich, dass sie eine Fortsetzung der bisherigen Koalition befürworten würden. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey sagte im RBB, wenn die SPD in der Lage sei, eine starke Regierung anzuführen, sei das ein Punkt, den man nicht einfach zur Seite schieben könne. Sie wolle aber auch mit der CDU sprechen. Auch die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin, Jarasch, erklärte sich dazu bereit. Für eine Zusammenarbeit seien aber massive Zugeständnisse etwa beim Klimaschutz und bei der Verkehrswende nötig, sagte sie in unserem Programm. Wie schon vor der Wahl würden die Grünen eine Fortsetzung der Koalition präferieren, so Jarasch. Auch die Linke erklärte, eine Neuauflage sei die einzig stabilie Koalitionsmöglichkeit. Eine Zusammenarbeit von CDU und SPD nannte Landeschefin Schubert eine Notgemeinschaft.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.