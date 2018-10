Die CSU ist Opfer ihres eigenen Erfolgs, ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Ihr bleibt als Regionalpartei nicht erspart, was andere Partei-Konkurrenten erfahren und längst durchleben. Und sie hat sich diesen – für bayerische Verhältnisse geradezu – historischen Verlust an Bodenhaftung selbst zuzuschreiben.

Mittige Wähler wanderten zu den Grünen

Da ist der Dauerzwist der Spitzenmänner Markus Söder und Horst Seehofer, der machtbewusste Überfranke und der Elder Statesman in seinem politischen Spätherbst. Wer als vermeintliche Volkspartei regieren will, darf sich nicht erfolglos streiten, vor allem nicht mit sich selbst. Und da sind Söders rechte Polarisierungs-Parolen, die dazu dienen sollten, die AfD klein zu halten. Diese Parolen schreckten mittige Wähler ab, die ganz offensichtlich überall hingewandert sind, vor allem zu den Grünen. Und die AfD ist im Landtag.

Kein Land der Republik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten strukturell so sehr verändert. Bayern wurde unter der CSU vom rückständig-kleinbäuerlichen Agrarland zum hochmodernen Industrie- und Dienstleistungsstandort. Die CSU hat das Land modernisiert, nur nicht sich selbst. Und die Millionen Zugezogenen, die durch diese wirtschaftliche Prosperität angezogen werden, besitzen doch tatsächlich die Frechheit und denken allein und wählen tatsächlich, was sie wollen.

CSU lernt "Koalitionsverhandlungen" buchstabieren

Die Spannung zwischen der bundespolitischen Breitbeinigkeit und der Lebenswirklichkeit als Regionalpartei hat sich jetzt entladen: Bayern wird deutsch, die CSU langsam politisch-größentechnisch kleiner und normal. Und die immer noch größte Regionalpartei der Republik lernt das Wort "Koalitionsverhandlungen" buchstabieren.

Nach dem Verlust kommt aufgrund der bayerischen Verfassung sehr schnell der nächste politische Termin. Anfang November bereits konstituiert sich der neue Landtag. Was bedeutet: Das traditionell saftig-kräftige Filetieren möglicher Schuldiger muss wohl vertagt werden.

Söder wird im Amt bleiben

Also - noch gibt es keine Frage auf die Antwort, wer filetiert wird. Beantworten lässt sich aber in Ansätzen bereits die Frage, wer profitiert: Das sind die Grünen – die Gewinner in Thermik, im warmen Aufwind. Sie waren die Alternative für viele als konstruktive Veränderer. Und aus Hessen winkt der CDU-Regierungschef Volker Bouffier, der auf die CSU eindrischt und zugleich signalisiert: Schwarz-Grün geht, wenn man sich gegenseitig was gönnt!

Und für die Staatspartei, die das schöne Land Bayern erfunden hat, gilt in der Konsequenz: Aus dem Chiemsee wird nun nicht das Wasser abgelassen, und die Zugspitze wird auch nicht planiert. Markus Söder wird mit einem Ergebnis, das kein CSU-Regierungschef vor ihm politisch überlebt hätte, im Amt bleiben. Söder hat längst mit der mächtigen Landtags-Fraktion der CSU ein Abkommen geschlossen und sich so an die Seinen gekettet.

Abgerechnet wird nach Hessen

Söders Intimfeind, CSU-Parteichef Horst Seehofer, wird voraussichtlich die Koalitionsverhandlungen zu führen haben. Er lässt sich nicht vom Hof jagen – heute Abend nicht! Das muss für CDU-Chefin Angela Merkel im Kanzleramt in Berlin keine schlechte Nachricht sein – aber es ist nur eine Atempause. Abgerechnet wird nach Hessen – und selbiges gilt auch für die SPD.

Die Sozialdemokratie – wo ist sie? Auch sie wartet, auf das nächste Bundesland in 14 Tagen. Dort steht die SPD gut da im Vergleich zum Bund. In der Bundesregierung indes findet die SPD unter Parteichefin Andrea Nahles keine Strategie. Das ist der längste Schatten aus Bayern, und keine Partei, auch nicht der Union, kann das sicher sein lassen.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.