Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat CDU und CSU zur Geschlossenheit im Wahljahr 2021 aufgerufen.

Es gehe nur gemeinsam, sagte Söder als Gastredner beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Kommende Woche stehe zunächst die Entscheidung über den CDU-Bundesvorsitz an. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März müssten CDU und CSU dann gemeinsam überlegen, wie man Programm und auch Personal für die Bundestagswahl aufstelle.



Auf dem Online-Parteitag am 15. und 16. Januar bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der ehemalige Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen für den Parteivorsitz. Als möglicher Kanzlerkandidat wird immer wieder auch Söder selbst gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.