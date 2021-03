Die SPD hat ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 26. September vorgestellt. Gemeinsam mit den Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans legte der Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Scholz die einzelnen Punkte dar, mit denen die Sozialdemokraten um Wählerstimmen werben wollen.

Einen Schwerpunkt im Wahlprogramm bildet das Thema Klimaschutz. Unter anderem soll nach den Vorstellungen der Partei auf Autobahnen künftig ein Tempolimit von 130 gelten. Außerdem stellt die SPD die Hartz-IV-Grundsicherung in der geltenden Form zur Disposition. Diese soll abgeschafft und durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Das bisherige Kindergeld würde nach dem Willen der SPD ebenfalls umgewidmet in eine sogenannte Kindergrundsicherung. Den gesetzlichen Mindestlohn will die SPD auf mindestens 12 Euro anheben. Zudem sollen Bürger mit großem Vermögen und Gutverdienende mehr Steuern als bisher bezahlen.



Scholz sagte, es sei der bislang einzige Plan einer Partei, die sich bei der Abstimmung am 26. September um die Führung des Landes bewerbe. Zentrale Punkte seien Zukunft, Respekt und Europa. Es sei ein zuversichtliches Programm, das einen Plan für die 2020er Jahre beschreibe.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.