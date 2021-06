Angesichts der in diesem Jahr anstehenden Wahlen haben sich hunderte soziale Organisationen gegen Diskriminierung gewandt.

Der Aktion "Wir für Menschlichkeit und Vielfalt" schlossen sich laut einer Mitteilung des Sozialverbands VdK Deutschland mehr als 670 Initiativen und Einrichtungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und der sozialen Psychiatrie an. Bei den Wahlen komme es auf jede Stimme an, betonten die Initiatoren. Mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am nächsten Sonntag warnten die Organisationen und Verbände vor "Hetze und Stimmungsmache rechter Akteure wie der AfD". Zu den Unterstützern zählen etwa die Arbeiterwohlfahrt, die Lebenshilfe und der Deutsche Kinderschutzbund.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.