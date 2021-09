Die CSU hat in Nürnberg ihren Parteitag mit der erneuten Warnung vor einer Linksregierung in Deutschland fortgesetzt.

Die Delegierten verabschiedeten einen entsprechenden Leitantrag, in dem sie vor den Folgen einer Regierung von SPD, Grünen und Linken warnen.



Auf dem Parteitag sollen jetzt noch die Bundestags-Spitzenkandidaten der CSU, Dobrindt und Bär, reden. Mit besonderer Spannung erwartet wird die Rede des Kanzlerkandidaten von CDU und CSU, Laschet. Die Union hofft, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, damit eine Trendwende im Wahlkampf einleiten zu können.

Union wirkt "technisch" und "verkopft"

Der Europaabgeordnete der CDU, Radtke, sieht den Grund für die derzeit niedrigen Umfragewerte der Union nicht allein in der Person von Spitzenkandidat Laschet. Die Gründe dafür seien vielschichtiger, sagt er im Deutschlandfunk. Im Wahlkampf würden CDU und CSU derzeit vor allem als "technisch" und "verkopft" wahrgenommen. Man müsse jetzt ein Stück wegkommen von dieser Fixierung auf eine Person. Em Ende würden die Menschen Parteien und deren Programmatiken wählen.



Zugleich kritisierte Radtke erneut die Aussage des CSU-Generalsekretärs, mit CSU-Parteichef Söder würde die Union besser dastehen. Der CDU-Politiker sagte, dies sei ein "originelles Verständnis von Teamplay", in jedem Fall aber nicht seines. Wenn er sich die Umfragen zur Landtagswahl in Bayern anschaue, würden die Bäume dort für CSU-Verhältnisse auch nicht in den Himmel wachsen.

Söder im Amt bestätigt

Am ersten Tag des Treffens war der CSU-Vorsitzende Söder gestern im Amt bestätigt worden. In seiner Rede warb der bayerische Ministerpräsident angesichts unbefriedigender Umfragewerte für Geschlossenheit von Christdemokraten und Christsozialen. Zugleich warnte er vor einem politischen Erdrutsch in Deutschland, sollte nach der Wahl eine rot-rot-grüne Koalition an die Macht kommen. Es sei die Aufgabe der Union, dies zu verhindern, daher müsse man nun für jede Stimme und jedes Prozent hart arbeiten.

