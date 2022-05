Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Die Spitzenkandidaten von CDU und SPD sind Ministerpräsident Hendrik Wuest und Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. (imago / Sven Simon)

Die FDP hält heute ihre Abschlusskundgebung in Düsseldorf ab. Dazu wird neben dem stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Stamp auch Bundesfinanzminister Lindner erwartet. CDU, SPD und Grüne hatten ihre Abschlusskundgebungen bereits gestern. CDU-Ministerpräsident Wüst und sein SPD-Herausforderer Kutschaty konzentrieren sich heute auf den Straßenwahlkampf - Kutschaty unter anderem in Essen und Düsseldorf, Wüst etwa in Bad Salzuflen und Lippstadt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.