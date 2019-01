Grünen-Chef Habeck hat sich für Aussagen über das Bundesland Thüringen entschuldigt, die er in einem Wahlkampfvideo getätigt hat.

In der Aufnahme, die seine Partei inzwischen aus dem Netz genommen hat, erklärte der Grünen-Politiker, seine Partei werde alles dafür tun, damit Thüringen "ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land" werde. Kritiker warfen ihm vor, damit spreche er dem Bundesland genau diese Eigenschaften ab.



Im Bayerischen Rundfunk erklärte Habeck nun, er habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie ihm so etwas habe passieren können. Was er gesagt habe, sei "super bescheuert" gewesen. Offensichtlich sei er anfällig dafür, in einem Medium, das so aggressiv kommuniziere wie Twitter, auch so zu reden.



Vor einer Vorstandsklausur der Grünen in Frankfurt (Oder) teilte Habeck mit, er ziehe Konsequenzen und lösche seinen Twitter-Account. Seine Aktivitäten auf Facebook stelle er ebenfalls ein. Neben dem Ärger um das Video nannte Habeck auch den jüngsten groß angelegten Datendiebstahl als Grund für seinen Rückzug aus den Sozialen Medien. Habeck war einer der Hauptbetroffenen des Angriffs, bei dem private Informationen über zahlreiche Personen öffentlich gemacht wurden.