Am Tag vor der Landtagswahl in Bayern schließen die Parteien heute ihren Wahlkampf ab.

Ministerpräsident Söder von der CSU und SPD-Spitzenkandidatin Kohnen treten noch einmal auf kleineren Veranstaltungen auf. Der Grünen-Bundesvorsitzende Habeck bat unterdessen für eine Äußerung über die CSU um Entschuldigung. Auf Twitter hatte er erklärt, wenn die Alleinherrschaft der Partei ende, gebe es - so wörtlich - endlich wieder Demokratie in Bayern. Habeck sagte dazu jetzt, er sei im Wahlkampffieber zu weit gegangen und nehme die Kritik an.