Wahlkampf in Barcelona Französischer Ex-Premier kandidiert

In Spanien finden Ende Mai Kommunalwahlen statt. Noch bevor der Wahlkampf richtig begonnen hat, sorgt die Kandidatur von Manuel Valls in Barcelona für große Aufmerksamkeit. Der frühere französische Regierungschef wurde hier geboren und tritt als unabhängiger Kandidat an.

Von Julia Macher

