In Bayern geht der Wahlkampf in die Schlussphase.

Auf dem Volksfest Gillamoos in Abensberg forderte Ministerpräsident Söder, die geltenden Regeln für Kindergeldzahlungen ins EU-Ausland zu ändern. Wörtlich sprach der CSU-Politiker von einem "Transfer an irgendwelche Kriminelle in Europa".



Die SPD-Vorsitzende Nahles verteidigte die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel gegen Kritik. Die Wurzeln lägen in Nationalismus und Rassismus, nicht aber in den Entscheidungen Merkels. Nahles rief dazu auf, Widerstand gegen Rechtsextreme zu leisten. Für die Grünen sprach der frühere Parteivorsitzende Özdemir. Er bezeichnete Ministerpräsident Söder als "Imageschaden für den Freistaat". Die AfD sei der "wahre Gegner" im bayerischen Wahlkampf.



Der AfD-Vorsitzende Meuthen thematisierte die jüngsten Entwicklungen in Chemnitz. Die Sachsen hätten "Mut und Stolz" bewiesen, "das Eigene zu verteidigen". Der Spitzenkandidat der FDP, Hagen, erklärte, seine Partei sei für Koalitionen mit allen politischen Kräften offen, außer mit der AfD und der Linkspartei.