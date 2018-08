CSU und SPD bekämpfen sich vor der bayerischen Landtagswahl zunehmend im Netz.

Nach den Sozialdemokraten hat nun auch die CSU Internetseiten eingerichtet, deren Adressen eine Urheberschaft des politischen Gegners vermuten lassen, tatsächlich aber eigene politische Inhalte verbreiten. So findet sich auf den Seiten "nataschakohnen.bayern" und "spdmachtnix.de" jeweils das Regierungsprogramm des Ministerpräsidenten Söder von der CSU.



Zuvor hatte die SPD ihrerseits einen Wahlkampfslogan der CSU gekapert. Sie sicherte sich die Webadresse "soeder-machts.de" und führte dort auf, was der bayerische Regierungschef - aus sozialdemokratischer Sicht – falsch macht.



In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen ist die CSU derzeit weit von der angestrebten absoluten Mehrheit entfernt.