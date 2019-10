Wenige Tage vor der Landtagswahl in Thüringen hat CDU-Spitzenkandidat Mohring seinen AfD-Kontrahenten Höcke einen "Nazi" genannt.

Er habe in vielen Interviews gesagt, dass er keine Koalition mit der AfD in Thüringen eingehen werde, sagte Mohring bei einer Podiumsdiskussion in Erfurt. Wörtlich fügte Mohring hinzu: "Ich finde: Höcke ist ein Nazi. Das haben auch andere festgestellt." Der AfD-Spitzenkandidat präge diese Partei und sorge mit der Gruppierung "Flügel" dafür, dass diese sich nach rechts radikalisiere. Vertreter der AfD waren bei der Veranstaltung der "Tageszeitung" nicht vertreten. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt