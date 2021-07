Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat Vorwürfe zurückgewiesen, CDU und CSU seien beim Klimaschutz nicht ambitioniert genug. Zugleich verteidigte er im ARD-Fernsehen, dass die Union die Aufteilung der Umbaukosten für CO2-Maßnahmen nicht gleichmäßig auf Mieter und Vermieter verteilen will und eine Solardachpflicht bei Neubauten ablehnt.

Der CDU-Politiker warb stattdessen für einen besseren Interessenausgleich beider Seiten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident wies zudem Kritik an dem neuen Windausbau-Gesetz in seinem Bundesland zurück. In Brandenburg hätten die dort mitregierenden Grünen ebenfalls einen Abstand von 1.000 Meter zur Bebauung beschlossen, sagte Laschet.



Die Spitzenkandidatin der Linken, Wissler, rief ihre Partei im Bundestagswahlkampf zu Geschlossenheit auf. Im ZDF sagte Wissler, man müsse ein Stück weit auch Vielstimmigkeit überwinden. Sie verwies dabei auf die Linken-Forderungen nach einer Vermögensteuer, einem höheren Mindestlohn und dem Aus für die Rente ab 67. Für all diese Positionen gebe es breite gesellschaftliche Mehrheiten, sagte die Linken-Vorsitzende.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.