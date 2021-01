Der neue CDU-Vorsitzende Laschet und SPD-Spitzenkandidat Scholz haben Landesparteitage für erste Ansagen zur Bundestagswahl genutzt.

Laschet trat beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg in Stuttgart auf und warnte vor einer Bundesregierung aus SPD, Linken und Grünen. Selbst Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen habe eine solche Koalition nicht ausgeschlossen. Dies müsse man aber, wenn man sich um die Zukunft des Landes sorge, meinte Laschet. Bei der Bundestagswahl gehe es um die Richtung der Republik.



Scholz wandte sich in einer Videobotschaft an die Delegierten des digitalen Parteitags der SPD Sachsen-Anhalt. Er forderte eine bessere Bezahlung für systemrelevante Berufe und mehr Anerkennung für Lehrberufe. Zudem bekräftigte Scholz seine Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.