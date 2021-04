Die Führung der Linkspartei hat ihren überarbeiteten Entwurf für das Wahlprogramm vorgelegt.

In der Neufassung wurde zum Beispiel die Formulierung zum Nein gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr abgeschwächt, die als entscheidende Hürde für ein mögliches grün-rot-rotes Regierungsbündnis gilt. Dort heißt es nun, die Partei wolle solche Einsätze beenden. Die Linke ist gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr.



Eine Änderung gibt es auch bei der Forderung nach einer Vermögensteuer. In dem ursprünglichen Papier war generell von einem fünfprozentigen Satz bei Vermögen über einer Million Euro die Rede gewesen. Jetzt wird von einer stufenweisen Anhebung des Steuersatzes gesprochen.



Linken-Parteichefin Hennig-Wellsow betonte in Berlin, ein Wahlprogramm beschreibe Ziele. Demokratie leben bedeute auch immer, einen gemeinsamen Nenner zu finden.

