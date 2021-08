Die Linke hat sich SPD und Grünen als Koalitionspartner nach der Bundestagswahl angeboten.

Zum Auftakt der bundesweiten Städtetour der Partei in Rostock verwies Spitzenkandidatin Wissler auf die Erhöhung des Mindestlohns im SPD-Wahlprogramm oder die Klimaziele der Grünen. Dies lasse sich mit den Spitzenkandidaten von CDU und FDP, Laschet und Lindner, nicht durchsetzen. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, man sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Im Moment sehe es zwar in den Umfragen nicht gut aus, aber die Wahl werde in den letzten Tagen entschieden.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.