Bundeskanzlerin Merkel hat Versäumnisse in ihrer Amtszeit bei der Digitalisierung eingeräumt.

Es habe sich gezeigt, dass man noch nicht auf dem Niveau sei, auf dem man sein könne, sagte sie auf einer Parteiveranstaltung der CDU in Berlin. Die Versäumnisse zeigten sich in der Coronakrise etwa beim Online-Schulunterricht zuhause oder beim Arbeiten von zuhause aus. Die Pandemie habe aber auch deutlich gemacht, wie lernbereit viele Menschen seien, wenn es darauf ankomme, führte Merkel aus. Entscheidend sei, die Leute von der Digitalisierung zu überzeugen. Mit Blick auf die Bundestagswahl stellte die Union einen 25-Punkte-Plan vor. Darin wirbt sie, alles, was digital werden könne, solle digital werden. Alles, was standardisiert werden könne, solle standardisiert werden.

