SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat die Linke scharf für deren Haltung zum Bundeswehr-Rettungseinsatz in Afghanistan kritisiert.

Die Ablehnung der Mission im Bundestag durch die Partei Die Linke sei schlimm gewesen, sagte Scholz dem "Tagesspiegel" in Berlin. Wer in Deutschland Regierungsverantwortung übernehmen wolle, müsse sich klar bekennen zur Zusammenarbeit mit den USA und zur transatlantischen Partnerschaft. Anforderungen wie diese seien unverhandelbar. Wer die SPD wähle, um ihn als Kanzler zu bekommen, könne sich darauf verlassen, dass das gelte, fügte Scholz hinzu.



Bei der Abstimmung im Bundestag über den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan Ende August hatte sich die Mehrheit der Linken-Abgeordneten enthalten. Es gab aber auch einige Ja- und Nein-Stimmen. Auch die Ko-Vorsitzende der Sozialdemokraten, Esken, verlangte von möglichen künftigen Koalitionspartnern ein klares Bekenntnis zur Nato.

