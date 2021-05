Der bayerische Ministerpräsident Söder hat den Umzug eines Bundesministeriums nach Sachsen-Anhalt ins Gespräch gebracht.

Der CSU-Vorsitzende sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", auch ein neuer Standort der Bundeswehr in dem Bundesland sei denkbar. So könnten Regionen auch durch Zuzug attraktiver werden. Söder forderte für die kommende Bundesregierung eine stärkere Berücksichtigung von Ostdeutschen. Wenn es keine Kanzlerin mehr aus dem Osten gebe, müsse es deutlich mehr Kabinettsmitglieder als derzeit aus den östlichen Bundesländern geben.



Söder hielt sich gestern für einen Wahlkampfauftritt der CDU in Leuna in Sachsen-Anhalt auf. In dem Bundesland wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Über die stärkere Verlagerung von Bundesbehörden nach Ostdeutschland wird seit Jahren über die Parteigrenzen hinweg diskutiert. Söder selbst hat sich bereits 2019 dafür ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.