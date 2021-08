Die Kanzlerkandidaten von SPD und Union haben die unterschiedliche Ausrichtung ihrer Steuerpolitik betont. SPD-Kanzlerkandidat Scholz bezeichnete Steuerentlastungen für Gutverdiener als "unmoralisch". Unionskandidat Laschet warf der SPD vor, mit geplanten Steuererhöhungen den Aufschwung in Deutschland zu gefährden.

Laschet versprach auf einer Veranstaltung der Jungen Union in Gießen, die Union werde alles dafür tun, damit es nicht zu Steuererhöhungen komme. Im Gegenteil brauche man eine "Entfesselung" der Wirtschaft - auch durch den Abbau von Bürokratie. SPD-Kanzlerkandidat Scholz erklärte dagegen, Steuerentlastungen für Gutverdiener seien "unsolidarisch, unmoralisch und unfinanzierbar". Ein Zusammenhalt, wie er Deutschland durch die Pandemie getragen habe, müsse auch das Prinzip für andere Lebenslagen sein, sagte Scholz beim Wahlkampfauftakt der Sozialdemokraten in Bochum.



In ihren Wahlprogrammen versprechen alle Parteien Bürgern mit kleinen und mittleren Einkommen eine Entlastung - weder Union noch SPD nennen dafür aber konkrete Zahlen. Die Union lehnt Steuererhöhungen auch für Gutverdiener ab. SPD, aber auch Grüne und Linke, wollen die Entlastung von Geringverdienern mit höheren Steuern bei Gutverdienern finanzieren.



Ab Montag können Wählerinnen und Wähler Briefwahlunterlagen anfordern. Die Union will kommendes Wochenendes dann ihren Wahlkampf mit einer Veranstaltung mit Laschet, Kanzlerin Merkel sowie CSU-Chef Söder offiziell starten.

