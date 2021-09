Der Kanzlerkandidat der Union, Laschet, will am Vormittag in Berlin die Endphase des Wahlkampfs einläuten und sein Team für eine mögliche künftige Regierung vorstellen.

Nach Medieninformationen soll es aus vier Männern und vier Frauen bestehen. Als mögliche Mitglieder werden der frühere Fraktionschef der Union, Merz, Unionsfraktionsvize Jung und die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Breher gehandelt. Mit Digitalstaatsministerin Bär soll auch eine Politikerin der CSU dazu gehören.



Laschet ist aufgrund schlechter Umfragewerte zunehmend unter Druck geraten; derzeit liegt er deutlich hinter dem SPD-Kandidaten Scholz. Auch in Umfragen zur Parteipräferenz war die Union zuletzt hinter die SPD zurückgefallen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.