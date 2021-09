Kurz vor der Bundestagswahl haben die Parteien noch einmal um Wählerstimmen geworben.

Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz trat zusammen mit den Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans in Köln auf. Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Laschet, machte zusammen mit der scheidenden Amtsinhaberin Merkel und CSU-Chef Söder noch einmal Wahlkampf in München. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, kam mit dem Co-Vorsitzenden Habeck nach Düsseldorf. Zuvor hatte sie in Köln an einer Demonstration von Fridays for Future teilgenommen. Die Veranstaltungen von AfD und Linken fanden in Berlin statt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.