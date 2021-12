Eric Zemmour wurde zwei mal rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. (picture alliance/dpa/Delphine Goldsztejn)

In Paris kündigte der 63-Jährige an, das Land - wie er sagte - "zurückzuerobern". Er beklagte in seiner Rede - Zitat - "von einer Meute von Politikern, Journalisten und Dschihadisten" verfolgt zu werden. Zemmour wurde in Frankreich zwei mal wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt.

Ein Bündnis aus Parteien und Organisationen hatte in Paris zu Gegenprotesten aufgerufen. Ein Gewerkschaftsvertreter forderte die mehrere Tausend Teilnehmer auf, nicht zuzulassen, dass der Faschismus an Boden gewinne.

Frankreich wählt im April kommenden Jahres ein neues Staatsoberhaupt.

