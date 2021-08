Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat vor einem Linksruck in Deutschland gewarnt. Beim gemeinsamen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU sagte Laschet in Berlin,die Bundestagswahl sei eine Richtungsentscheidung. Das Land dürfe nicht von Ideologen übernommen werden. Er forderte die SPD auf, sich klar gegen eine Koalition mit der Linkspartei auszusprechen.

Der CDU-Chef warb außerdem für eine wirtschaftsfreundliche Politik angesichts des Klimawandels, für einen Verzicht auf Steuererhöhungen und für eine Stärkung der Außen- und Sicherheitspolitik vor dem Hintergrund der Lage in Afghanistan. Es brauche mehr gemeinsame Rüstungsprojekte in Europa, betonte Laschet. Es könne nicht sein, dass die europäischen Länder nicht in der Lage seien, ohne die Unterstützung der USA den Flughafen in Kabul zu sichern, um Menschen von dort aus dem Land zu schaffen. Ein Weiter-so in der Außenpolitik dürfe es nicht geben, forderte der CDU-Vorsitzende.

Söder: dröhnendes Schweigen

CSU-Chef Söder sprach von einem – Zitat – dröhnenden Schweigen Europas zur aktuellen Situation in Afghanistan und verlangte eine bessere Ausstattung der Bundeswehr. Es müsse in Zukunft auch über den Einsatz bewaffneter Drohnen nachgedacht werden. Das Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für den Verteidigungshaushalt aufzuwenden, sei zudem eine Koalitionsbedingung für die CSU, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Merkel: Haben Lage falsch eingeschätzt

Bundeskanzlerin Merkel dankte den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan für ihren Einsatz zur Rettung von Deutschen und Ortskräften. Es werde weiterhin alles getan, um so viele Menschen aus dem Land zu retten wie möglich. Zugleich räumte sie Fehler bei der Einschätzung der Lage in Afghanistan ein. Man habe die Widerstandskraft der afghanischen Armee falsch eingeschätzt. Sie sei in atemberaubendem Tempo kollabiert.



Mit Blick auf die Bundestagswahl in fünf Wochen zeigte sich Merkel überzeugt, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet der richtige Kanzlerkandidat sei. Sie habe Laschet in all den Jahren als Politiker erlebt, für den das "C" nicht irgendein Buchstabe, sondern ein Kompass sei.



Die langjährige frühere CDU-Chefin betonte auf der Veranstaltung im Tempodrom in Berlin, sie spüre den Willen und die Freude beider Parteien, den Wahlkampf gemeinsam zu gestalten. Sie fügte hinzu, sie habe sich nach der Aufgabe des CDU-Vorsitzes als Regierungschefin aus parteipolitischen Dingen möglichst herausgehalten. Nun aber gelte es, für einen Wahlsieg von CDU und CSU zu kämpfen.

Schlechte Umfragewerte

CSU-Chef Söder wies auf die Möglichkeit einer Niederlage der Union hin. Man werde nicht einfach ins Kanzleramt einziehen, sondern müsse nun endlich – Zitat – vernünftigen Wahlkampf machen, erklärte Söder. Die Bundestagswahl am 26. September werde der schwerste Wahlgang für die Union seit der Niederlage gegen die SPD im Jahr 1998. CDU-Generalsekretär Ziemiak rief zu einem geschlossenen Wahlkampf von CDU und CSU auf.



Die Umfragewerte sowohl für die Union als auch für Laschet waren in den vergangenen Wochen gesunken, während die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Scholz zugelegt hatte. Schon jetzt kann per Briefwahl abgestimmt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.