Die AfD bemüht sich um Abstand zu einem Verein, der über Jahre die Partei in Wahlkämpfen unterstützt hat.

Der AfD-Vorsitzende Meuthen kündigte im ARD-Fernsehen an, der "Verein zur Erhaltung der Rechtstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" dürfe künftig das Logo seiner Partei nicht mehr verwenden. Meuthen sprach von Vorwürfen der illegalen Parteienfinanzierung, es habe jedoch nie eine Zusammenarbeit gegeben.



Der Verein hatte unter anderem bei Landtagswahlen mit Großplakaten und Zeitungen in Millionenauflage für die AfD geworben. Er umging damit das Parteiengesetz, das die öffentliche Meldung von Spenden in Höhe von mehr als 10.000 Euro vorschreibt.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.