Die Wahlkommission könnte die Kandidatur Nadeschdins nun verbieten. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Das gab Nadeschdin selbst in Moskau bekannt. Damit wäre die erlaubte Fehlerrate bei der Unterstützerliste um das Dreifache überschritten. Die Wahlkommission könnte die Kandidatur Nadeschdins somit verbieten. Nach dessen Angaben will die Kommission am Mittwoch eine Entscheidung treffen. Der Kandidat kündigte den Gang vor das höchste Gericht des Landes an, sollte seine Bewerbung untersagt werden. Nadeschdin spricht sich für ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine aus.

Die Präsidentschaftswahl findet vom 15. bis zum 17. März statt. Ein Sieg von Amtsinhaber Putin gilt als sicher. Bislang sind lediglich Kandidaten zugelassen, die den Staatschef unterstützen oder als chancenlos gelten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.