Bundeswahlleiter Georg Thiel hat Einspruch gegen das Endergebnis der Bundestagswahl eingelegt. (picture alliance / AP / Michael Sohn)

Aufgrund der Häufung und Schwere von einzelnen Fehlern in sechs Wahlkreisen der Hauptstadt könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ohne diese Vorkommnisse eine andere Sitzverteilung im Parlament ergeben hätte, erklärte Thiel in Wiesbaden.

Am 26. September war es in den entsprechenden Bezirken aufgrund von fehlenden oder falschen Stimmzetteln zu einer zeitweisen Schließung von Wahlräumen sowie zu langen Warteschlangen gekommen. In der Folge konnten viele Abstimmungsberechtigte nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.