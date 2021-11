Lange Schlangen vor den Wahllokalen in Berlin (dpa)

Am 26. September war es in den entsprechenden Berliner Bezirken aufgrund von fehlenden oder falschen Stimmzetteln zu einer zeitweisen Schließung von Wahlräumen sowie zu langen Warteschlangen gekommen. In der Folge konnten viele Abstimmungsberechtigte nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ob es wegen der Pannen zu einer Neuwahl in den Bezirken kommt oder nicht, entscheidet am Ende der Bundestag.

Auch gegen das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl wird Einspruch beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. Am Montag werde ein entsprechender Schriftsatz von Berlins Innensenator Geisel eingereicht, sagte ein Sprecher des SPD-Politikers der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.